Главные новости:
О вреде неправильных перекусов 2 февраля рассказала основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.
Врач: частые и неправильные перекусы могут привести к развитию серьезных заболеваний
Супруги Юлия и Сергей воспитывают четырёх сыновей. Теперь в их семье пять детей. Малыша планируют назвать Сергеем — в честь папы.
В Перинатальном центре Самары прошла торжественная выписка пятого ребёнка, который родился в семье участника СВО
На мосту через реку Сок в Самарской области грузовики тяжелее 36 тонн должны ехать по другим федеральным и региональным дорогам в объезд моста.
На мосту через реку Сок в Самарской области ограничено движение грузовиков до конца 2027 года
Движение на участке км 890 – км 972 трассы М-5 «Урал» (Ставропольский и Сызранский районы, г. о. Жигулевск) восстановлено для всех видов транспорта.
️ В регионе на двух  участках федеральной трассе М-5 «Урал» продлён запрет для автобусов
Контрольный матч. «Крылья Советов» – «Торпедо»– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
«Крылья Советов» в первом матче зимних сборов обыграли «Торпедо»
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Работа переправы «Самара — Рождествено» осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги.
С 4 февраля изменится место отправления судов на переправе «Самара — Рождествено»
В России вырос спрос на обучение вождению грузовиков и автобусов

266
В России вырос спрос на обучение вождению грузовиков и автобусов

В первые два месяца этой зимы число запросов на обучение вождению транспортных средств выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего зимнего сезона. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте подготовки водителей коммерческого и грузового транспорта, рассказали «Известиям» 3 февраля эксперты «Авито Услуг».

Среди дополнительных программ лидерами стали занятия на специализированных автодромах — спрос на них увеличился в три раза. Обучение скоростному маневрированию стало популярнее на 46%, контраварийному вождению — на 16%. Спрос на теоретические курсы вырос на 15%, на полный практический курс — на 13%, а интерес к отработке навыков парковки увеличился на 10%.

В начале зимнего сезона россияне значительно чаще интересовались обучением вождению автобусов: спрос на такие курсы вырос в 4 раза, а на программы с получением категории DE (дает право управлять в том числе автобусами с «гармошкой») — на 91%, подсчитали аналитики. Высокую динамику показали и грузовые направления: обучение управлению транспортом категории C стало востребованнее вдвое, а по категории CE (дает право управлять грузовиками с прицепами и полуприцепами, разрешенная масса которых превышает 750 кг) спрос увеличился в четыре раза, указали эксперты.

Кроме того, среди легковых категорий наиболее заметно вырос интерес к управлению квадроциклами и трициклами категории B1 — на 26%, а также к мотоциклам категории A1 — на 97%. Категория A прибавила 47% по сравнению с прошлой зимой, тогда как спрос на обучение вождению автомобилей категории B увеличился на 6%. Кроме того, на 78% вырос интерес к получению прав тракториста-машиниста, а на категорию M (дает право управлять мопедами, скутерами, мотороллерами и легкими квадрициклами с ограниченными техническими характеристиками) — на 21%. Что касается формата обучения, групповые занятия оказались популярнее индивидуальных: спрос на них вырос на 45% против 13%.

