В России вырос спрос на обучение вождению грузовиков и автобусов

В первые два месяца этой зимы число запросов на обучение вождению транспортных средств выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего зимнего сезона. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте подготовки водителей коммерческого и грузового транспорта, рассказали «Известиям» 3 февраля эксперты «Авито Услуг».

Среди дополнительных программ лидерами стали занятия на специализированных автодромах — спрос на них увеличился в три раза. Обучение скоростному маневрированию стало популярнее на 46%, контраварийному вождению — на 16%. Спрос на теоретические курсы вырос на 15%, на полный практический курс — на 13%, а интерес к отработке навыков парковки увеличился на 10%.

В начале зимнего сезона россияне значительно чаще интересовались обучением вождению автобусов: спрос на такие курсы вырос в 4 раза, а на программы с получением категории DE (дает право управлять в том числе автобусами с «гармошкой») — на 91%, подсчитали аналитики. Высокую динамику показали и грузовые направления: обучение управлению транспортом категории C стало востребованнее вдвое, а по категории CE (дает право управлять грузовиками с прицепами и полуприцепами, разрешенная масса которых превышает 750 кг) спрос увеличился в четыре раза, указали эксперты.

Кроме того, среди легковых категорий наиболее заметно вырос интерес к управлению квадроциклами и трициклами категории B1 — на 26%, а также к мотоциклам категории A1 — на 97%. Категория A прибавила 47% по сравнению с прошлой зимой, тогда как спрос на обучение вождению автомобилей категории B увеличился на 6%. Кроме того, на 78% вырос интерес к получению прав тракториста-машиниста, а на категорию M (дает право управлять мопедами, скутерами, мотороллерами и легкими квадрициклами с ограниченными техническими характеристиками) — на 21%. Что касается формата обучения, групповые занятия оказались популярнее индивидуальных: спрос на них вырос на 45% против 13%.