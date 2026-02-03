Общественный совет при Сызранском ЛО МВД России на транспорте начал работу в обновленном составе

В конце декабря 2025 года был утвержден новый состав Общественного совета, который будет осуществлять свою деятельность в течение ближайших трех лет.

На прошлой неделе состоялось первое заседание совещательного органа.

В ходе заседания члены общественного совета избрали председателя Совета. Им стал Виктор Крупеня – президент некоммерческого партнерства «Конно-спортивный клуб «Виола». Заместителем председателя была избрана Ольга Карсунцева – директор Сызранского филиала Самарского государственного технического университета. Ответственным секретарем – Любовь Горина – председатель Совета ветеранов ВОв и труда эксплуатационного локомотивного депо Октябрьск.

В рамках заседания члены Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте определили основные направления деятельности на предстоящий период: профилактика правонарушений и преступлений, повышение престижа службы в органах внутренних дел.

Председатель общественного совета Виктор Крупеня выразил уверенность, что работа будет продолжена при активном участии всех членов, уделив особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте