О вреде неправильных перекусов 2 февраля рассказала основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.
Врач: частые и неправильные перекусы могут привести к развитию серьезных заболеваний
Супруги Юлия и Сергей воспитывают четырёх сыновей. Теперь в их семье пять детей. Малыша планируют назвать Сергеем — в честь папы.
В Перинатальном центре Самары прошла торжественная выписка пятого ребёнка, который родился в семье участника СВО
На мосту через реку Сок в Самарской области грузовики тяжелее 36 тонн должны ехать по другим федеральным и региональным дорогам в объезд моста.
На мосту через реку Сок в Самарской области ограничено движение грузовиков до конца 2027 года
Движение на участке км 890 – км 972 трассы М-5 «Урал» (Ставропольский и Сызранский районы, г. о. Жигулевск) восстановлено для всех видов транспорта.
️ В регионе на двух  участках федеральной трассе М-5 «Урал» продлён запрет для автобусов
Контрольный матч. «Крылья Советов» – «Торпедо»– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
«Крылья Советов» в первом матче зимних сборов обыграли «Торпедо»
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Работа переправы «Самара — Рождествено» осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги.
С 4 февраля изменится место отправления судов на переправе «Самара — Рождествено»
Общественный совет при Сызранском ЛО МВД России на транспорте начал работу в обновленном составе

283
В конце декабря 2025 года был утвержден новый состав Общественного совета, который будет осуществлять свою деятельность в течение ближайших трех лет.

В конце декабря 2025 года был утвержден новый состав Общественного совета, который будет осуществлять свою деятельность в течение ближайших трех лет.

На прошлой неделе состоялось первое заседание совещательного органа.

В ходе заседания члены общественного совета избрали председателя Совета. Им стал Виктор Крупеня – президент некоммерческого партнерства «Конно-спортивный клуб «Виола». Заместителем председателя была избрана Ольга Карсунцева – директор Сызранского филиала Самарского государственного технического университета. Ответственным секретарем – Любовь Горина – председатель Совета ветеранов ВОв и труда эксплуатационного локомотивного депо Октябрьск.

В рамках заседания члены Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте определили основные направления деятельности на предстоящий период: профилактика правонарушений и преступлений, повышение престижа службы в органах внутренних дел.

Председатель общественного совета Виктор Крупеня выразил уверенность, что работа будет продолжена при активном участии всех членов, уделив особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Проведенная в Сызрани ярмарка вакансий подтвердила востребованность адресного, подхода в работе территориального кадрового центра.
30 января 2026, 15:21
В Сызрани прошла мини-ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей 
Проведенная в Сызрани ярмарка вакансий подтвердила востребованность адресного, подхода в работе территориального кадрового центра. Общество
610
На мероприятии 22 января, посвященном Дню студента, были вручены грамоты за отличную учёбу и участие в конкурсной деятельности лучшим студентам.
23 января 2026, 21:27
В Сызранском колледже искусств состоялось мероприятие, посвященное Дню студента 
На мероприятии 22 января, посвященном Дню студента, были вручены грамоты за отличную учёбу и участие в конкурсной деятельности лучшим студентам. Общество
804
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария.
22 января 2026, 16:39
Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария. Закон
765
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
322
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
381
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
381
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1013
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
595
Весь список