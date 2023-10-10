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По факту пожара в жилом доме Самары организована доследственная проверка

10 октября 2023 17:35
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По предварительным данным, пожар произошёл из-за хлопка бытового газа.

Сегодня утром в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошло возгорание. Пожаром было охвачено несколько этажей. В результате пожара пострадало два человека, которые были госпитализированы, им в настоящее время оказывается вся необходимая помощь.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за хлопка бытового газа.

В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники территориального следственного отдела следственно управления Следственного комитета РФ по Самарской области, начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются причины возгорания.

В ближайшее время будут назначены все необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   freepik.com

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