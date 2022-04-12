Перед судом предстанут самарские чиновники, обвиняемые в хищении денег при реализации нацпроектов 

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя руководителя по ЖКХ и начальника отдела «Управления градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области, обвиняемых по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

"В ноябре 2018 года один из обвиняемых, занимавший должность заместителя руководителя по жилищно-коммунальному хозяйству, из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с начальником отдела реализации проектов и главным бухгалтером учреждения. Согласно заранее разработанному плану главный бухгалтер должна была организовывать заключение фиктивных договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами, подписантом которых являлся обвиняемый, после чего изготавливались платежные поручения, согласно которым получателями денежных средств выступали обвиняемые. После получения денег они должны были распределить их между собой для оплаты административных штрафов, наложенных на них контролирующими органами как на должностных лиц", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

С ноября 2018 по декабрь 2020 года в рамках нацпроектов «Демография» и «Жилье и городская среда» были заключены фиктивные контракты на оказание услуг по разработке технических заданий и сопровождению процедур торгов на выполнение работ по ремонту дорог, школ и детских садов Волжского района, а также благоустройство территорий.

Деньги за якобы выполненные работы поступали на счет главного бухгалтера, после чего распределялись между обвиняемыми. Общая сумма полученного подобным способом незаконного денежного обогащения составила более 2 миллионов рублей.

Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.