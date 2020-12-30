Начата доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщины при пожаре в селе Большая Черниговка

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В ночь с 29 на 30 декабря после тушения пожара в доме, расположенном в селе Большая Черниговка Большеглушицкого района Самарской области, обнаружены тела мужчины и женщины, без признаков жизни.

Большеглушицким межрайонным следственным отделом по данному факту начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие.

По предварительным данным, пожар произошёл в результате замыкания электропроводки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области