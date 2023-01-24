На самарском кладбище "Рубежное" демонтируют мемориал цыганскому барону

173

23 января Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил инициированный Александром Хинштейном иск о незаконном пантеоне цыганского барона на Аллее памяти погибших сотрудников МВД на Рубежном кладбище, сообщает volga.news. Об этом написал депутат Госдумы в своем телеграм-канале.

О том, что на самарском кладбище "Рубежное",на аллее погибших сотрудников МВД, жители обнаружили гигантский пантеон цыганского барона, Александр Хинштейн написал летом 2022 года.

23 января 2023 года суд обязал уменьшить установленные на месте захоронения надмогильные сооружения до размеров 2,5 м на 2,2 м в длину и ширину и 2,5 м в высоту от уровня земли, путем демонтажа и вывезти строительный мусор с территории кладбища.

"Что же касается законности самого захоронения цыганского барона на Аллее памяти, в этом будет теперь разбираться полиция.", - сообщил Александр Хинштейн.

Фото: Александр Хинштейн