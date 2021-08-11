Как должен действовать гражданин, если от него требуют взятку

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На территории Самарского региона сотрудники органов внутренних дел регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных преступлений. Борьба с коррупцией - это не только функция правоохранительных органов, но и дело каждого гражданина, желающего жить в правовом и цивилизованном государстве. Информация о коррупционных фактах, которую сообщают граждане, очень важна, она в обязательном порядке регистрируется и проверяется сотрудниками органов внутренних дел. Благодаря помощи жителей области правоохранительными органами неоднократно задерживались лица по подозрению в коррупционных преступлениях.

Заместитель начальника 6 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Дмитрий Паршин информирует: «Закон всегда на стороне того, кто отказывается от дачи взятки. Если от гражданина требуют взятку, ему следует незамедлительно сообщить об этом в полицию. Важно помнить, что по российскому уголовному законодательству взятка – это не только деньги, но и любые ценности, ценные бумаги, имущество – скажем, машина или квартира. И если от гражданина вымогают взятку, то коррупционер понесет серьезное наказание. За вымогательство - может грозить от семи до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Ответственность грозит и тому, кто дал незаконное вознаграждение. За дачу взятки должностному лицу, равно как и за ее получение, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Кроме этого, отдельная ответственность предусмотрена за посредничество во взяточничестве – до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки».

Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки и посредничество возможно только в том случае, если гражданин активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления, либо в отношении него имело место быть вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо если он сам добровольно сообщил в правоохранительные органы о факте дачи взятки.

Напоминаем, что о фактах коррупционных преступлений следует обращаться с заявлением в органы внутренних дел. Это возможно сделать следующими способами:

обратиться в ближайший отдел полиции;

отправить информацию через сервис приема обращений в разделе «для граждан» на сайте ГУ МВД России по Самарской области;

сообщить по телефонам: (846)-278-22-22, 278-22-23 (дежурная часть), 8-(846)-278-13-40 (телефон доверия), 8-(846)-338-56-77 (УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области).