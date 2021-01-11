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Хозяйку тюменского частного дома престарелых арестовали по делу о пожаре

11 января 2021 15:40
137
Ей предъявили обвинение в совершении преступлений по двум статьям УК РФ.

Следователи предъявили обвинение хозяйке частного дома престарелых в Тюменской области, где при пожаре погибли семеро пожилых людей, суд отправил ее в СИЗО, передает ТАСС. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"53-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В отношении нее судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в поселке Боровский 9 января, в результате погибли семь пожилых людей, которые самостоятельно выбраться из горящего дома не смогли. Они умерли от отравления окисью углерода. "За денежное вознаграждение женщина ухаживала за престарелыми погибшими, которые проживали у нее в домовладении по устному договору с их родственниками", - пояснили в СК. На следующий день после пожара был проведен дополнительный осмотр места происшествия, во время которого следователи детально исследовали все помещения. "Экспертом Приволжского филиала судебно-экспертного центра СК изучен предполагаемый очаг пожара - баня обвиняемой. По результатам проведения пожарно-технической экспертизы будут сделаны выводы об источнике и причине пожара", - сообщили в СК.

Следователи устанавливают юридическийстатус пансионата, в котором проживали погибшие. Они дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов.
Ранее источник в экстренных службах сообщал, что пожар в частном доме престарелых начался с бани, предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем.

 

Фото:   pixabay

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Комментарии

Закон
11 января 2021  15:40
Ей предъявили обвинение в совершении преступлений по двум статьям УК РФ.
Хозяйку тюменского частного дома престарелых арестовали по делу о пожаре
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