Хозяйку тюменского частного дома престарелых арестовали по делу о пожаре

137

Следователи предъявили обвинение хозяйке частного дома престарелых в Тюменской области, где при пожаре погибли семеро пожилых людей, суд отправил ее в СИЗО, передает ТАСС. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"53-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В отношении нее судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в поселке Боровский 9 января, в результате погибли семь пожилых людей, которые самостоятельно выбраться из горящего дома не смогли. Они умерли от отравления окисью углерода. "За денежное вознаграждение женщина ухаживала за престарелыми погибшими, которые проживали у нее в домовладении по устному договору с их родственниками", - пояснили в СК. На следующий день после пожара был проведен дополнительный осмотр места происшествия, во время которого следователи детально исследовали все помещения. "Экспертом Приволжского филиала судебно-экспертного центра СК изучен предполагаемый очаг пожара - баня обвиняемой. По результатам проведения пожарно-технической экспертизы будут сделаны выводы об источнике и причине пожара", - сообщили в СК.

Следователи устанавливают юридическийстатус пансионата, в котором проживали погибшие. Они дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что пожар в частном доме престарелых начался с бани, предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем.

Фото: pixabay