Глава СКР запросил доклад по делу о гибели самарчанки при нападении стаи бродячих собак 

В социальных медиа обсуждается вынесение оправдательного приговора в отношении бывшего должностного лица, обвинявшегося в халатности, повлекшей в мае 2021 года гибель жительницы Самарской области в результате нападения безнадзорных собак. Родственники женщины выражают несогласие с состоявшимся приговором и намерены его обжаловать. Также отмечается, что проблема бродячих собак в Волжском районе до сих пор не решена.



Следственными органами СК России по Самарской области расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), которое с утвержденным обвинительным заключением направлялось в суд.



Председатель Следственного комитета поручил доложить о собранных по уголовному делу доказательствах и по доводам публикации о нерешенных в регионе проблемах с бездомными собаками, а также инициировать вопрос о дальнейшем обжаловании судебного решения, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.