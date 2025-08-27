Я нашел ошибку
Родственники женщины выражают несогласие с состоявшимся приговором и намерены его обжаловать.
Глава СКР запросил доклад по делу о гибели самарчанки при нападении стаи бродячих собак 
Водитель скончался до приезда медиков, 42-летний пассажир доставлен в больницу.
Смертельное ДТП в Волжском районе: иомарка съехала в кювет и перевернулась
Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м.
Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
Основное время матча завершилось вничью – 0:0, и победитель определился в серии пенальти, в которой сильнее оказались "Крылья Советов" – 5:4.
"Крылья Советов"  обыграли московское "Динамо"  – 5:4
В рамках «Samara Open» будет разыграна категория «баскетбол на колясках».
30 августа на площади Куйбышева пройдет ежегодный турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open»
Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке.
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
«Условно, за пять лет — 5 тыс. руб., 10 лет — 10 тыс.»
В Госдуме предложили поощрять семьи за долгий брак
Все ребята, показавшие наивысший результат на ЕГЭ в этом году, получат единовременные выплаты - 25 тысяч рублей за каждый стобалльный результат.
Успехи школьников региона отмечены на совещании Владимира Путина с членами Правительства
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Глава СКР запросил доклад по делу о гибели самарчанки при нападении стаи бродячих собак 

27 августа 2025 20:57
111
Родственники женщины выражают несогласие с состоявшимся приговором и намерены его обжаловать.

В социальных медиа обсуждается вынесение оправдательного приговора в отношении бывшего должностного лица, обвинявшегося в халатности, повлекшей в мае 2021 года гибель жительницы Самарской области в результате нападения безнадзорных собак. Родственники женщины выражают несогласие с состоявшимся приговором и намерены его обжаловать. Также отмечается, что проблема бродячих собак в Волжском районе до сих пор не решена.

Следственными органами СК России по Самарской области расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), которое с утвержденным обвинительным заключением направлялось в суд.

Председатель Следственного комитета поручил доложить о собранных по уголовному делу доказательствах и по доводам публикации о нерешенных в регионе проблемах с бездомными собаками, а также инициировать вопрос о дальнейшем обжаловании судебного решения, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

