Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарскую область на культурном форуме представят 12 ребят - специализирующихся по самым разным направлениям.
Юные таланты представят Самарский регион на Международном детском культурном форуме
В центре внимания участников – вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования.
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
В Самарской области акция «Ночь кино» развернётся более чем на 150 площадках во всех 37 муниципальных районах.
Ночь кино в Самарской области 24 августа
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +22, +24°С. 
21 августа в регионе ночью и утром местами туман, днем дождь, до+25°С
На пожаре спасено 3 человека.
В Новокуйбышевске произошёл пожар на девятом этаже в общем коридоре двух квартир
Современные технологии помогают специалистам в диагностике и лечении злокачественных новообразований легких.
В Самарском онкодиспансере применяются современные методы диагностики и лечения рака легких
По результатам соревнований Яна Соловьева, дающая параллельный зачет Самарской области и Москве, стала бронзовым призером первенства Европы.
В Болгарии состоялось первенство Европы по современному пятиборью
Журналистке предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК).
Экс-журналистке Оксане Гончаровой вынесли приговор за убийство гражданского мужа
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.54
0.63
EUR 98.94
1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На Станкозаводе прошел II хакатон креативных индустрий «Креатив на Волге»
Сотрудники ГАИ Тольятти проверили применением водителями детских удерживающих устройств
В УФСИН России по Самарской области отметили 130-летие регионального Управления
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Экс-журналистке Оксане Гончаровой вынесли приговор за убийство гражданского мужа

20 августа 2024 14:33
114
Журналистке предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК).

Электростальский городской суд Московской области приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку РБК Оксану Гончарову, которую присяжные признали виновной в убийстве гражданского мужа, сообщил РИА Новости адвокат Александр Гаранин.

"Суд назначил семь лет колонии общего режима и постановил взыскать два миллиона рублей в пользу потерпевших", — сказал он.

Журналистке предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК).

Как сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на защитника Гончаровой, вину она признала частично и заявила, что оборонялась от гражданского мужа, который напал на нее с ножницами. По словам юриста, его подзащитная долгие годы подвергалась домашнему насилию со стороны сожителя, который несколько десятков раз привлекался к ответственности за административные правонарушения.

 

Фото:  pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В центре внимания участников – вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования.
20 августа 2024  15:48
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
55
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного Правительства.
19 августа 2024  18:46
Глава региона Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по подготовке школ к новому учебному году
435
19 августа 2024  14:35
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
452
В Поволжье это один из крупных многопрофильных медицинских центров.
19 августа 2024  09:13
В Самаре глава региона Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками госпиталя ИДК
469
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
16 августа 2024  13:39
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
732
Весь список