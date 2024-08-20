Экс-журналистке Оксане Гончаровой вынесли приговор за убийство гражданского мужа

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Электростальский городской суд Московской области приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку РБК Оксану Гончарову, которую присяжные признали виновной в убийстве гражданского мужа, сообщил РИА Новости адвокат Александр Гаранин.

"Суд назначил семь лет колонии общего режима и постановил взыскать два миллиона рублей в пользу потерпевших", — сказал он.

Журналистке предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК).

Как сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на защитника Гончаровой, вину она признала частично и заявила, что оборонялась от гражданского мужа, который напал на нее с ножницами. По словам юриста, его подзащитная долгие годы подвергалась домашнему насилию со стороны сожителя, который несколько десятков раз привлекался к ответственности за административные правонарушения.

Фото: pxhere.com