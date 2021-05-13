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Экс-чиновника в СО осудили за мошенничество

13 мая 2021 20:18
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Бывший руководитель департамента мониторинга общественного мнения региона признан виновным в хищении свыше 40 млн бюджетных средств.

Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации губернатора Самарской области к шести годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество на сумму более 40 млн рублей, передает ТАСС.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде шести лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд на три года лишил его права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Житель Саранска обвинялся в совершении пяти эпизодов преступлений по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Судом установлено, что 2014 году руководитель департамента мониторинга общественного мнения Самарской области и директор ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» (осужден приговором Октябрьского районного суда от 13.02.2019) заключили 4 государственных контракта и договор субподряда с СПКПОО «Ассамблея народов Самарской области» на проведение социологических опросов жителей Самарской области, не имея при этом намерений и возможностей исполнять условия контрактов в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Теги: мошенничество суд

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