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Две семьи в Челябинской области подали к Минфину РФ иски на 40 млн рублей за подмену детей 38 лет назад

30 марта 2021 17:11
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Примерно месяц назад женщины приняли участие в телевизионной передаче, где и вскрылся факт подмены.

Две семьи в Челябинской области подали к Минфину РФ иски о компенсации морального вреда на 40 млн рублей за произошедшую 38 лет назад в больнице подмену новорожденных дочерей. Об этом ТАСС во вторник сообщил юрист Вячеслав Курилин, представляющий интересы пострадавших.

"Сегодня от пострадавших от подмены новорожденных детей, произошедшей в 1982 году, поданы в Кизильский районный суд Челябинской области четыре иска о компенсации причиненного морального вреда, каждый иск - по 10 млн рублей. Ответчиком выступает Минфин РФ", - рассказал собеседник агентства.

По словам Курилина, в прошедшие годы в семьях пострадавших были скандалы, претензии от мужей, возникали сомнения в отцовстве: одна семья башкирская, другая - русская. Примерно месяц назад женщины приняли участие в телевизионной передаче, где и вскрылся факт подмены.

"Сейчас они все жалуются на переживания. <…> Одна из девушек говорит, что у нее украли жизнь, а 38 лет она жила "чужой жизнью", - рассказал юрист.

 

Фото из открытых источников

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