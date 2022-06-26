«Дорожный пристав» помог отыскать должницу в Самаре

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Очередной рейд сотрудников Службы в рамках профилактического мероприятия «Дорожный пристав» помог отыскать должницу, в отношении которой было возбуждено 129 исполнительных производств.

"В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов Самары в отношении местной жительницы находилось 129 исполнительных производств. Являясь должницей по административным штрафам в области дорожного движения, женщина не спешила исполнять решение суда. Ранее она получала от сотрудника Службы соответствующие копии постановлений о возбужденных в отношении нее исполнительных производствах. За время уклонения от оплаты штрафов автоледи также накопила долг в виде исполнительского сбора. Общая сумма задолженности составила 206 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба УФССП СО.

Автомобиль должницы был арестован. Сотрудники Службы уведомили неплательщицу о том, что легковой автомобиль может быть оценен и реализован на торгах в случае непогашения долга в течение 10 дней. Чтобы вернуть себе автомобиль, самарчанка погасила задолженность и выплатила исполнительский сбор. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

С начала года в рамках рейдовых мероприятий арестована почти 1 тысяча автотранспортных средств. Чаще всего должники — владельцы отечественных автомобилей. За полгода арестовано свыше 180 транспортных средств марки «Лада». Из иностранных автомобилей чаще всего у должников встречались «Toyota» и «KIA», сообщает.







Фото: пресс-служба УФССП СО