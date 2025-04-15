Чиновник, обвиняемый в превышении должностных полномочий, отправлен на скамью подсудимых

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Противоправная деятельность злоумышленника выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего руководителя Территориального управления Росимущества по Самарской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. в, е ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов организации, из иной личной заинтересованности).

В ходе проведения следственных действий установлено, что должностное лицо, в период с мая 2020 года по июль 2021 года используя своё служебное положение, совершило действия, выходящие за рамки своих полномочий.

Полицейские выяснили, что обвиняемый, действуя от лица Территориального управления Росимущества в Самарской области, незаконно продал в собственность организации пять земельных участков, находящихся в федеральной собственности, оборотоспособность которых ограничена Земельным, Водным и Лесным кодексами Российской Федерации, что исключает возможность их законной реализации, в связи с их частичным нахождением в береговой и прибрежной защитной полосе, в водоохранной зоне водных объектов, а также наличием на их территории земель лесного фонда и особо охраняемой природной территории памятника природы регионального значения «Надеждинская лесостепь», чем нанес Российской Федерации значительный материальный на сумму около 450 миллионов рублей.

Следствием собраны доказательства, что действия обвиняемого носили умышленный характер и были направлены на оказание содействия конкретной организации в получении земельных участков из-за личной заинтересованности.

Противоправная деятельность 55-летнего злоумышленника выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

На период предварительного следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время ранее не судимому мужчине вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Самары для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой бывшему чиновнику статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ГУ МВД РФ По Самарской области