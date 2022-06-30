Бывший тольяттинский адвокат обвиняется в организации преступного сообщества

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Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области основному фигуранту, имевшему на момент совершения преступлений статус адвоката одной из коллегий города Тольятти, предъявлено обвинение в организации преступного сообщества.

"Как полагает следствие, не позднее 2017 года в целях совершения преступлений обвиняемый создал преступное сообщество, разработал структуру преступной организации, а также план совершения преступлений. В течение нескольких лет в состав преступной организации, по версии следствия, входили не менее 29 жителей Самарской области. В результате осуществления данными лицами незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступили денежные средства в размере не менее 1,8 миллиардов рублей, а члены организованного преступного сообщества получили незаконный доход на сумму не менее 150 миллионов рублей. Полученные от преступной деятельности денежные средства в размере не менее 50 миллионов рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости впоследствии также были зарегистрированы на организацию, аффилированную обвиняемому", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества находится на завершающей стадии. В ближайшее время всем фигурантам будет предъявлено обвинение.

Фото: СУ СКР СО