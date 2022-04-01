Бывший начальник отдела ГИБДД Пестравского района осужден за получение взятки

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Собранные следственным отделом Чапаевска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения по Пестравскому району. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере.

Установлено, что в 2020 году он получил 180 тысяч рублей от гражданина за беспрепятственный проезд грузового автомобильного транспорта, используемого взяткодателем в грузоперевозках по территории Пестравского района.

"Судом ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3, 6 млн рублей. Кроме того, он на 3 года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в системе правоохранительных органов, а также лишен специального звания", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

Фото: СУ СКРР СО