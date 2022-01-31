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Материалами по делу о гибели 10-летнего мальчика у Дома культуры на площади Кирова в Самаре заинтересовался председатель СК РФ.
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Бастрыкин поручил разобраться, почему был оправдан директор самарского ДК, где погиб 10-летний мальчик

31 января 2022 17:52
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Материалами по делу о гибели 10-летнего мальчика у Дома культуры на площади Кирова в Самаре заинтересовался председатель СК РФ.

Материалами по делу о гибели 10-летнего мальчика у Дома культуры на площади Кирова в Самаре заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил представить доклад и разобраться, почему был вынесен оправдательный договор, сообщается на сайте ведомства, сообщает sova.info.

 Информация об оправдательном приговоре директору ДК, обвиняемому следствием в халатности, повлекшей гибель ребенка, появилась в ряде СМИ. Александр Бастрыкин поручил разобраться со всеми деталями дела.

По данным следствия, 1 сентября 2019 года 10-летний мальчик повис на облицовочной гранитной плите Дворца культуры на площади Кирова. Ребенок упал, а плита оторвалась от основания колонны и рухнула прямо ему на голову. Травма оказалась несовместима с жизнью, школьник погиб.

Следствие установило, что причиной гибели мальчика стала халатность директора учреждения. На протяжении нескольких лет игнорировалось состояние Дворца творчества, которому уже давно был необходим капитальный ремонт. Фасад находился под угрозой обрушения. Зная, что он может не выдержать, руководство не предприняло никаких мер по ограждению близлежащей территории, чтобы не допустить травмирования мимо проходящих людей.

Несмотря на собранные доказательства, суд принял решение о невиновности руководителя учреждения. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александру Воеводину предоставить подробный доклад о собранных материалах.

 

Фото из открытых источников

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