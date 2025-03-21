Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о массовом заражении учащихся одной из школ  Самары

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В СМИ сообщается о массовом заражении учащихся одной из школ Самары. Родители высказывают предположение о связи распространения болезни с этнической принадлежностью отдельных учащихся, которые не соблюдают санитарные нормы. Также отмечается, что администрация школы пыталась скрыть указанный факт и не ввела карантинные меры, что могло способствовать увеличению числа заболевших.



В СУ СК России по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка.



Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Владимировичу Воеводину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.



Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.