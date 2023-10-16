65-летний тольяттинец, обвиняемый в убийстве брата, предстанет перед судом

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Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

В июле обвиняемый, находясь в квартире по месту жительства, нанес своему 54-летнему брату удар ножом в область грудной клетки, от полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В ходе допроса мужчина признал свою вину и пояснил, что его брат злоупотреблял спиртным, и в нетрезвом состоянии скандалил с их матерью. В указанный день он не выдержал и причинил своему брату ножевое ранение.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: pxhere.com