20 тонн мандаринов и 20 тонн помело возвращены в Казахстан

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В районе поселка Дубовый Умет (Самарская область) должностными лицами мобильной группы Самарской таможни, совместно с сотрудниками Управления государственного автодорожного надзора по Самарской области, были выявлены 2 большегрузных автотранспортных средства, перевозивших свежие фрукты.

Согласно представленным документам в фурах перемещались свежие фрукты, а именно 20 тонн мандаринов и 20 тонн помело, произведенным в Исламской Республике Пакистан.

Однако, осмотр продукции показал, что местом происхождения помело, согласно маркировке на таре, является Китай. На ящиках с мандаринами маркировка вовсе отсутствовала.

Напомним, что с 6 января 2020 года ввоз свежих цитрусовых из КНР временно запрещен Россельхознадзором.

Фрукты были переданы в Россельхознадзор по Самарской области для принятия дальнейшего решения.

По информации Управления Россельхознадзора по Самарской области виновные лица привлечены к административной ответственности по ст.10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции», фрукты возвращены в Республику Казахстан, передает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни