Я нашел ошибку
Главные новости:
Названы лучшие российские регионы для жизни по итогам 2020 года
Названы лучшие российские регионы для жизни по итогам 2020 года
Женщины-предприниматели Самарской области положительно оценивают законопроекты региональных парламентариев
Женщины-предприниматели Самарской области положительно оценивают законопроекты региональных парламентариев
В Сызрани водитель сбил пешехода и уехал
В Сызрани водитель сбил пешехода и уехал
Оперативники Жигулевска задержали мужчину, предоставляющего жильё для наркоманов
Оперативники Жигулевска задержали мужчину, предоставляющего жильё для наркоманов
Самара не попала в десятку рейтинга городов РФ по активности телефонных мошенников
Самара не попала в десятку рейтинга городов РФ по активности телефонных мошенников
Каждый второй мужчина считает 23 февраля профессиональным праздником всех военных
Каждый второй мужчина считает 23 февраля профессиональным праздником всех военных
Мужчина украл рециркулятор воздуха из банка в Кинеле
Мужчина украл рециркулятор воздуха из банка в Кинеле
Военные скорректировали программу боевой подготовки из-за аномальных морозов в Поволжье
Военные скорректировали программу боевой подготовки из-за аномальных морозов в Поволжье
Наверх
Самара  -25 °C, Тольятти  -24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.48
EUR 89.08
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Путин считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих
21 февраля в селе Ширяево пройдет фестиваль "Жигулевская зима 2021"
Впервые в Самарской области пройдет ДЕМОДЕНЬ фестиваля идей и технологий RUKAMI
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Выборы в Самарскую губдуму могут пройти без общеобластных кандидатов от партий

18 февраля 2021 09:44
114
Выборы в Самарскую губдуму могут пройти без общеобластных кандидатов от партий

В регионе губернии рассматривают вариант сокращения общеобластной части списков кандидатов в губернскую думу. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» со ссылкой на свои источники в губдуме.

Сейчас по закону «О выборах депутатов губдумы» в общеобластную часть списка можно включить от 1 до 3 человек. На первых местах в ней у некоторых партий часто оказываются федеральные лидеры, которые вытягивают в парламентские кресла не самых популярных, а то и вовсе неизвестных кандидатов. В 2016 году так поступили, например, ЛДПР и «СР»: их первыми номерами были, соответственно, Владимир Жириновский и Сергей Миронов.

В случае отмены областной части кандидатам станет сложнее использовать партийный бренд и федеральных лидеров в качестве «паровозов». И тогда одни партии могут сократить, а то и вовсе потерять представительство в региональном парламенте. А в целом выборы могут стать для оппозиции «рулеткой» — игрой с высоким риском получения мандатов случайными кандидатами, включенными в списки в большей мере для участия, а не победы.

Лидеры и ключевые кандидаты могут, наоборот, оказаться в проигрыше. Это бьет и по их репутации, и по отношениям с потенциальными спонсорами. Без мандата может остаться, например, первый секретарь обкома КПРФ Алексей Лескин (на фото), который уже несколько созывов избирается по областному списку. В родном для Лескина Новокуйбышевском округе компартия в 2016 году набрала всего 19,6% голосов. Либо ему придется предпринять неимоверные усилия и попытаться все-таки выиграть по одномандатному округу. Этого коммунистам пять лет назад не удалось нигде, пишет СО ОНЛАЙН.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
18 февраля 2021  10:58
Женщины-предприниматели Самарской области положительно оценивают законопроекты региональных парламентариев
Женщины-предприниматели Самарской области положительно оценивают законопроекты региональных парламентариев
Меры социальной поддержки предпринимательства были беспрецедентными в прошлом году, считаю бизнесмены региона. Политика региона
27
17 февраля 2021  20:36
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году.
Дмитрий Азаров и руководители ресурсоснабжающих организаций обсудили планы по обновлению инженерных коммуникаций в регионе
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году. Политика региона
1734
17 февраля 2021  17:24
Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов призвал в День защитника Отечества отдать дань уважения поколению победителей.
23 февраля «Единая Россия» вместе с волонтерскими объединениями проведет всероссийскую акцию «Защитим память героев»
Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов призвал в День защитника Отечества отдать дань уважения поколению победителей. Политика региона
509
Весь список
Выборы в Самарской области
18 февраля 2021  09:44
Выборы в Самарскую губдуму могут пройти без общеобластных кандидатов от партий
Выборы в Самарскую губдуму могут пройти без общеобластных кандидатов от партий
В случае отмены областной части кандидатам станет сложнее использовать партийный бренд и федеральных лидеров в качестве «паровозов». Выборы в Самарской области
106
17 февраля 2021  09:22
В Самарской области в 2021 году пройдут 18 избирательных кампаний
В Самарской области в 2021 году пройдут 18 избирательных кампаний
Прежде всего, жителям региона предстоит проголосовать за депутатов Государственной думы и Самарской Губернской Думы. Выборы в Самарской области
774
6 февраля 2021  10:58
Самарцам предлагают узнать о выборах в регионе
Самарцам предлагают узнать о выборах в регионе
Об этом сообщает Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
2005
Весь список
Видео
18 февраля 2021  09:59
Военные скорректировали программу боевой подготовки из-за аномальных морозов в Поволжье
Военные скорректировали программу боевой подготовки из-за аномальных морозов в Поволжье
Также на время морозов часть занятий проходят в спортивных залах, специальных учебных классах с механическими тренажерами.
Социум
132
16 февраля 2021  12:45
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Сейчас, по сравнению с весной, волжане стали чаще использовать маски и придерживаться социальной дистанции.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2737
16 февраля 2021  09:52
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц техники.
Социум
2186
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
53644
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
55421
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
54947
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки. 
17 февраля 2021  21:11 
Дмитрий Азаров обсудил дальнейшее благоустройство Самары с главой города
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки.  Благоустройство региона
1435
Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ.
17 февраля 2021  20:55 
Самарская область расширит сотрудничество с Западно-Казахстанским регионом
Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ. Экономика региона
1514
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году.
17 февраля 2021  20:36 
Дмитрий Азаров и руководители ресурсоснабжающих организаций обсудили планы по обновлению инженерных коммуникаций в регионе
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году. Политика региона
1742
В Самарской области за сутки на 17 февраля выявлены 294 заболевших коронавирусом
17 февраля 2021  13:10 
В Самарской области за сутки на 17 февраля выявлены 294 заболевших коронавирусом
За сутки умерли еще трое больных. Здравоохранение
1205
Дмитрий Азаров представил нового министра культуры Самарской области
17 февраля 2021  12:46 
Дмитрий Азаров представил нового министра культуры Самарской области
На посту министра культуры Татьяна Мрдуляш сменила Бориса Илларионова, который принял решение об уходе с должности. Культура
1244
Весь список
Акценты
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки. 
17 февраля 2021  21:11 
Дмитрий Азаров обсудил дальнейшее благоустройство Самары с главой города
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки.  Благоустройство региона
1394
Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ.
17 февраля 2021  20:55 
Самарская область расширит сотрудничество с Западно-Казахстанским регионом
Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ. Экономика региона
1469
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году.
17 февраля 2021  20:36 
Дмитрий Азаров и руководители ресурсоснабжающих организаций обсудили планы по обновлению инженерных коммуникаций в регионе
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году. Политика региона
1697
Весь список
Прямая речь/Интервью
Антон Зиньковский: В Крыльях чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
16 февраля 2021  11:17 
Антон Зиньковский: В "Крыльях" чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
После заключительного игрового дня на сборах в Турции полузащитник "Крыльев Советов" в прямом эфире ответил на вопросы телеканала "Матч Премьер. Спорт в регионе
2435
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
14 февраля 2021  11:37 
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту. Спорт в регионе
4183
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
10034
Весь список
Новости Тольятти
16 февраля 2021  09:56
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Они пройдут в честь празднования «Дня Защитника Отечества». Новости Тольятти
2497
12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
5949
12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
5952
Весь список