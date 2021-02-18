Выборы в Самарскую губдуму могут пройти без общеобластных кандидатов от партий

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В регионе губернии рассматривают вариант сокращения общеобластной части списков кандидатов в губернскую думу. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» со ссылкой на свои источники в губдуме.



Сейчас по закону «О выборах депутатов губдумы» в общеобластную часть списка можно включить от 1 до 3 человек. На первых местах в ней у некоторых партий часто оказываются федеральные лидеры, которые вытягивают в парламентские кресла не самых популярных, а то и вовсе неизвестных кандидатов. В 2016 году так поступили, например, ЛДПР и «СР»: их первыми номерами были, соответственно, Владимир Жириновский и Сергей Миронов.



В случае отмены областной части кандидатам станет сложнее использовать партийный бренд и федеральных лидеров в качестве «паровозов». И тогда одни партии могут сократить, а то и вовсе потерять представительство в региональном парламенте. А в целом выборы могут стать для оппозиции «рулеткой» — игрой с высоким риском получения мандатов случайными кандидатами, включенными в списки в большей мере для участия, а не победы.



Лидеры и ключевые кандидаты могут, наоборот, оказаться в проигрыше. Это бьет и по их репутации, и по отношениям с потенциальными спонсорами. Без мандата может остаться, например, первый секретарь обкома КПРФ Алексей Лескин (на фото), который уже несколько созывов избирается по областному списку. В родном для Лескина Новокуйбышевском округе компартия в 2016 году набрала всего 19,6% голосов. Либо ему придется предпринять неимоверные усилия и попытаться все-таки выиграть по одномандатному округу. Этого коммунистам пять лет назад не удалось нигде, пишет СО ОНЛАЙН.