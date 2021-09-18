В Самаре на голосование пришла дама с собачкой

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В Самарской области начался второй день голосования. Люди идут целыми семьями. И не только с детьми, но и с питомцами. Ветеринарный врач, основатель ветеринарного центра Инна Тарасенко решила совместить приятное с полезным – проголосовать, а заодно выгулять своего карликового пинчера по кличке Джемма. Девушка пришла голосовать на участок № 2503.

Около шести лет Инна занимается реабилитацией и спасением бездомных собак и кошек, пристраивает их в новые семьи. Каждый день она с коллегами принимает множество тяжелых пациентов и оказывает им помощь. Дома у ее живут 5 собак и 6 кошек. Все они когда-то были подобраны на улице и вылечены.

- Считаю, что животные - это неотъемлемая часть нашего общества. Многие люди проводят с животными большую часть жизни, эта опция совершенно адекватна и нормальна. Я пришла голосовать потому, что хочу, чтобы в Самарском регионе и в стране в целом жизнь стала лучше. Все изменения начинаются внутри человека. Все зависит от нас, от нашего выбора. Мне не все равно в какой стране будем жить мы, наши близкие и родные, - уверена Инна.

В целом, как говорят сотрудники избирательной комиссии, второй день выборов проходит спокойно. Председатель УИК № 2503 Наталья Туманова отметила:

- Люди активно идут голосовать. Вчера проголосовало уже около 20 процентов избирателей, которые к нам прикреплены, в том числе голосовали и на дому. Жалоб не поступало. Замечаний от наблюдателей тоже. Комиссия работает в штатном режиме. Все организовано с учетом санитарных требований.

Фото: Андрей Савельев/СОВА