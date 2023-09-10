Облизбирком: Явка на выборах к 15 часам превысила 46%

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Как сообщили в областной избирательной комиссии, к 15 часам воскресенья явка на выборах в Самарской области составила 46,26%.

В Самаре на избирательные участки пришли 367 690 жителей (39,82%).

В Тольятти свое гражданское право реализовали 138 047 человек (26,29% от общего числа избирателей).

В малых городах Самарской области проголосовали 198 696 избирателей (49,2%).

Самая высокая явка остается в сельских районах, где свою гражданскую позицию высказали 74,02% избирателей – 406 737 человек.

Напомним, что отдать свой голос за кандидата в губернаторы Самарской области, а также депутатов местных представительных органов власти в Тольятти и Сызрани можно сегодня до 20:00.

Фото: департамент информационной политики СО