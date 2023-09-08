Члены участковых комиссий проинформировали о проводящихся выборах более 1 200 000 человек

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С 1 по 18 августа, во время первого этапа, и с 28 августа по 6 сентября, когда проходил второй этап адресного информирования, члены УИК оповещали избирателей о предстоящих выборах.

1️⃣ 58,78% опрошенных планируют дойти до помещения для голосования и проголосовать там (в том числе 2,69% по месту нахождения);

2️⃣22,11% планируют отдать свой голос "на дому";

3️⃣13,6% избирателей еще не определились;

4️⃣ и часть избирателей вообще не ответили вопросы.

Напоминаем, найти свой избирательный участок можно по ссылке: http://www.cikrf.ru/digital-services/. Пункты голосования работают с 8.00 до 20.00. Не забудьте паспорт!