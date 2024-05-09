В Самаре заключат контракт на отпугивание птиц

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Идет поиск поставщика.

ГАУ СО «Самара Арена» ищет поставщика отпугивателей птиц. Три таких прибора установят рядом с Дворцом спорта на улице Молодогвардейской, 222.

Отпугиватели воспроизводят записи криков врановых, голосов хищных птиц и разных шумов вроде выстрелов, которые пугают пернатых-вредителей.

Начальная цена контракта – 114,5 тыс. рублей. Поставить товар необходимо в течение 14 дней с момента подписания контракта, который будет действовать до конца 2024 года.

Торги пройдут 27 мая, пишет СитиТрафик.