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Житель Еврейской автономии организовал нападение на свою супругу, чтобы не разводиться. На женщину напали два молодых человека, избили и отобрали сумочку. Пострадавшая стала звонить мужу, который сразу выбежал из дома и сымитировал погоню за грабителями, а потом ещё и обратился в полицию.

По его договорённости с нападавшими, в качестве вознаграждения они должны были оставить себе всё похищенное. Однако момент ограбления увидели и другие свидетели. Они сообщили полицейским приметы преступников, их в итоге задержали и они рассказали всю правду.

Как сообщили в региональном управлении МВД, супруги находятся в процессе развода. И таким образом муж расчитывал повлиять на решение жены чтобы она нуждалась в его защите. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает Радио Маяк.