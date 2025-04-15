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За ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников над пятью российскими регионами

15 апреля 2025 09:38
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За ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников над пятью российскими регионами

Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, подавляющее большинство — над Курской областью, сообщило Минобороны.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.

Противовоздушная оборона уничтожила:

  • 109 БПЛА — над территорией Курской области,

  • три дрона — над Воронежской областью

  • по одному беспилотника — над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.

Правительство Курской области ранее сообщило о массированной атаке БПЛА на столицу региона. В результате погибла пожилая женщина, еще девять человек пострадали. В нескольких многоквартирных и частных домах начались пожары, удару подвергся и гараж скорой помощи, где повреждены 11 машин, пишет РИА Новости.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

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