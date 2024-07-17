YouTube в России начнут замедлять с сегодняшнего дня, качество видео снизится

150

Mash сообщает, что с сегодняшнего дня в России начнут замедлять YouTube.

Причина: технические проблемы с оборудованием Google на сетевой операторской структуре в стране. Трафика стало больше, а инфраструктура не обновляется уже 2,5 года.

Основные проблемы наблюдаются с кэшированием и ускорением загрузки контента.

В связи с этим ролики будут загружаться медленнее, могут подтормаживать и воспроизводиться в более низком качестве. [Mash]

[Обновлено] В Ростелекоме подтвердили, что проблемы с эксплуатацией оборудования Google могут повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube.