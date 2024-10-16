Впервые за 17 лет погранслужба РФ подготовила срочников для охраны границы

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Впервые за 17 лет пограничная служба России подготовила для охраны границы военнослужащих-срочников. Об этом в эфире "России 1" рассказал сотрудник пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия Андрей Смирнов.

"Профессионалы поделились опытом с новичками. Дальше уже будем применять это на практике – в охране и защите государственной границы. Также, возможно, у них будут и задержания, успехи определенные. Я думаю, для них это будет хороший стимул", – отметил пограничник.

Кроме того, как рассказал начальник службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в г. Сортавала Игорь Купчин, изменились и условия проживания пограничников, для них построены новые дома, пишет Смотрим.

"Руководство ФСБ России приняло очень хорошее решение по строительству данного объекта. Помимо административного здания, у нас еще имеется дом для проживания военнослужащих по контракту", – подчеркнул Купчин.