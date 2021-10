Владимир Путин поздравил российскую киберкоманду Team Spirit с победой на турнире по Dota 2

190

Владимир Путин поздравил российскую киберкоманду Team Spirit с победой в главном турнире года по игре Dota 2 — The International 10, передает РБК.



«Поздравляю вас с заслуженной победой на The International-2021 — чемпионате мира по Dota-2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы!» — написал Путин.



Президент отметил, что на пути к финалу игроки команды продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность. «А в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — добавил Путин.



Российской команде впервые в истории удалось выиграть главный турнир года по Dota 2. В гранд-финале The International Team Spirit обыграла китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2. Благодаря победе на турнире российская команда заработала $18,2 млн.



Фото: cybersport.ru