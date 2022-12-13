Владимир Путин открыл новые участки трассы М12 Москва-Казань-Екатеринбург

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые участки трассы М12 «Москва-Казань-Екатеринбург» во Владимирской и Свердловской областях, передает корреспондент «Известий» с торжественной церемонии открытия отрезка во Владимирской области.

«Сегодня мы открываем три участка коридора «запад-восток»: два в Свердловской области и один во Владимирской. Работа по развитию транспортных коридоров должна быть продолжена», — заявил президент России.

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал важнейшими открытые отрезки коридора во Владимирской области, а также на участках Пермь-Екатеринбург и Екатеринбург-Тюмень.

Новый платный участок магистрали позволит разгрузить федеральную трассу М7 «Волга» на участке 114 км — 169 км. Открытый сегодня отрезок дороги М12 во Владимирской области позволит автомобилистам объехать города Петушки и Лакинск, а также населенные пункты Костерево, Пекша, Ворша, Колокша, где часто возникают заторы.

Новый участок дороги имеет по две полосы для движения в каждую сторону, разделительный барьер и освещение. Максимальная скорость участка во Владимирской области — 110 км/ч. В госкомпании «Автодор» отметили, что при его строительстве было возведено 14 мостов и путепроводов, 2 скотопрогона, а также одна транспортная развязка.

По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, стоимость проезда по новому участку составит 228 рублей.

Первый отрезок, соединяющий ЦКАД с обходом Орехово-Зуева, был открыт в конце лета. В середине октября было запущено движение на обходе Владимира. Таким образом, общая протяжённость открытых участков трассы «Москва-Казань» составляет 106 километров. Полностью эта магистраль до столицы Татарстана будет сдана в эксплуатацию, как ожидается, в конце 2023 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов