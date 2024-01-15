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  • Персональные данные

В Госдуме захотели ужесточить ответственность за утечку персональных данных.

15 января 2024 12:59
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В Госдуме захотели ужесточить ответственность за утечку персональных данных.

 

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушение отдельных требований законодательства в области персональных данных. Предполагается, что штраф за утечку информации будет достигать трех процентов от общей выручки компании. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2023 года группой сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком.

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