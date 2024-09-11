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В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов

11 сентября 2024 09:51
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В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов

Сенатор Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов, по ее словам, эта деятельность не только травмирует психику, но и может привести к очень тяжелым последствиям.

Квадроберы — молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.

"Убеждена, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной для себя и окружающих. Это становится опасным лишь тогда, когда выходит за рамки норм общества. Поэтому в данном случае считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих. В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать", — сказала Косихина РИА Новости.

Сенатор отметила, что данное движение возникло в России в результате следования молодежи популярным негативным трендам. При этом, подчеркнула политик, чаще всего представителями данной субкультуры являются подростки, которые не только ходят на четвереньках и лают подобно собакам в общественных местах, пугая прохожих, но иногда и бросаются на людей, кусая их.

"Безусловно, во все времена часть молодежи увлекалась разной деятельностью и была сторонниками субкультуры, которая нравилась далеко не всем. Однако здесь важно, чтобы это направление не носило деструктивный и сильно провокационный характер для граждан", — резюмировала она.

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