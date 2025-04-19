В Совфеде предложили урезать пенсию некоторым россиянам

151

Если человек решает досрочно вывести средства или воспользоваться социальным налоговым вычетом по взносам, это может привести к снижению размера его негосударственной пенсии. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.

«Негосударственная пенсия может быть уменьшена, если досрочно выводить средства или получать социальный налоговый вычет по взносам», — передает слова Епифановой РИА Новости. Она добавила, что в таких случаях необходимо вернуть вычет государству.

Чтобы получить накопления, нужно подать заявление в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), и первая выплата поступит в течение 30 дней при наличии средств на счете. Однако могут быть отказы, например, из-за ошибок в заявлении, заключила Епифанова.