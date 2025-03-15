В Саратовской области из-за паводка закрыты участки дорог

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В связи с паводком в Саратовской области 15 марта будет закрыто движение для пассажирского транспорта на автодороге "Озинки – Пигари – Первоцелинный".

В Саратовской области 15 марта с 12:00 будет закрыто движение для пассажирского транспорта на автодороге "Озинки – Пигари – Первоцелинный" в Озинском районе у села Маслов-Орешин.

Кроме того, с 13 марта в Дергачевском районе из-за перелива платины через реку Алтата закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге "Демьяс-Восточный" вблизи поселка Славин, сообщается в Telegram-канале управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Саратовской области, пишет Смотрим.