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В Саратовской области из-за паводка закрыты участки дорог
В Саратовской области из-за паводка закрыты участки дорог
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В Саратовской области из-за паводка закрыты участки дорог

15 марта 2025 17:55
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В Саратовской области из-за паводка закрыты участки дорог

В связи с паводком в Саратовской области 15 марта будет закрыто движение для пассажирского транспорта на автодороге "Озинки – Пигари – Первоцелинный".

В Саратовской области 15 марта с 12:00 будет закрыто движение для пассажирского транспорта на автодороге "Озинки – Пигари – Первоцелинный" в Озинском районе у села Маслов-Орешин.

Кроме того, с 13 марта в Дергачевском районе из-за перелива платины через реку Алтата закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге "Демьяс-Восточный" вблизи поселка Славин, сообщается в Telegram-канале управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Саратовской области, пишет Смотрим. 

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