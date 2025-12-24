Я нашел ошибку
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
В Саранске запустят первое в стране городское семейное такси

232
В Саранске запустят первое в стране городское семейное такси

Новая услуга станет доступна с 25 декабря в Саранске. Для пассажиров с детьми стоимость поездок будет фиксированной и не будет зависеть от погодных условий, спроса и других факторов, пишет Смотрим.

Председатель Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в программе "Разное время":

"Народный фронт предлагает оснастить все такси детскими креслами. Это проблема, которая не решается уже много лет. Цены на такси, где требуется детское кресло, выше, чем обычно. С этим тоже боремся.

И здесь есть одно решение, которое сразу отвечает на все те вопросы и проблемы, которые существовали. Я бы очень, конечно же, желал этому проекту экономического успеха, потому что мы понимаем, что такое такси. Самое главное, чтобы здесь экономика работала. Но с учетом того, что Артем Алексеевич Здунов работал в свое время министром экономики Республики Татарстан, то есть он с экономикой, как говорится, на одной ноге, я думаю, что здесь эта история тоже продумана".

Проезд по улице Куйбышева в центре Самары открыли досрочно
22 декабря 2025, 12:17
22 декабря 2025, 12:17
Ограничения сняли уже в воскресенье, 21 декабря, на двое суток раньше запланированного срока. Движение восстановили после того, как энергетики устранили...
393
20 декабря 2025, 12:16
В документе предлагается продлить действующие в Самаре тарифы до конца февраля 2026 года.
692
16 декабря 2025, 12:46
Аварийно-восстановительные работы завершены. Все трамвайные маршруты, которые ранее следовали с изменениями, вновь курсируют по обычным схемам.
804
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
24 декабря 2025  13:39
105
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
150
24 декабря 2025  11:34
171
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
23 декабря 2025  21:57
430
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
415
Весь список