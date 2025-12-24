В Саранске запустят первое в стране городское семейное такси

Новая услуга станет доступна с 25 декабря в Саранске. Для пассажиров с детьми стоимость поездок будет фиксированной и не будет зависеть от погодных условий, спроса и других факторов, пишет Смотрим.
Председатель Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в программе "Разное время":
"Народный фронт предлагает оснастить все такси детскими креслами. Это проблема, которая не решается уже много лет. Цены на такси, где требуется детское кресло, выше, чем обычно. С этим тоже боремся.
И здесь есть одно решение, которое сразу отвечает на все те вопросы и проблемы, которые существовали. Я бы очень, конечно же, желал этому проекту экономического успеха, потому что мы понимаем, что такое такси. Самое главное, чтобы здесь экономика работала. Но с учетом того, что Артем Алексеевич Здунов работал в свое время министром экономики Республики Татарстан, то есть он с экономикой, как говорится, на одной ноге, я думаю, что здесь эта история тоже продумана".