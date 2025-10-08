В Самаре прошёл веломарафон «Сокольи горы» с участием более 300 человек

119

В Самаре на территории спортивной школы «Чайка» состоялся веломарафон «Сокольи горы». В нём приняли участие более 300 любителей велоспорта под девизом «Наркотикам нет! Выбирай велосипед!». Дистанции варьировались от 1 до 50 км.

Самыми массовыми среди мужчин стали маршруты 30 и 50 км. Победителями стали Александр Панчук (30 км) и Даниил Третьяков (50 км). У женщин на дистанции 10 км выиграла Латика Овчинникова. Для детей 5–10 лет была организована 1 км трасса, пишет Самара-МК.

Все участники получили памятные медали финишера. Лидеры соревнований были награждены дипломами, медалями и ценными призами от спонсоров.

Организаторами выступили администрация города, Федерация велосипедного спорта Самарской области, Центр развития физической культуры и спорта и Центр организации спортивных мероприятий «Волгамэн».

Следующие крупные спортивные события в Самаре: забег «Чистый спорт» 5 ноября и легкоатлетический забег «В беге мы едины» 9 ноября. Регистрация открыта на сайте.