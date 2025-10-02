В России упали продажи смартфонов

176

На российском рынке смартфонов в третьем квартале 2025 года произошел значительный спад продаж. Крупнейшие продавцы мобильных устройств сообщили газете «Известия» о сложившейся ситуации.

В период с июля по сентябрь в стране было продано 6,2 миллиона устройств на общую сумму 140 миллиардов рублей. Таким образом, продажи снизились на 19% в количественном выражении и на 23% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В пресс-службе компании МТС пояснили, что такая динамика связана с охлаждением потребительского спроса. Это произошло на фоне привлекательных банковских депозитов и сокращения объемов кредитования, а также из-за смещения среднего чека в сторону более доступных моделей.

Наибольшей популярностью среди российских покупателей пользуются смартфоны бренда Xiaomi, доля которых на рынке составляет 21%. В денежном выражении лидерство сохраняют Apple с 24% рынка и Samsung с 23%.