В России с 1 февраля на 4,9% повышаются социальные выплаты

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Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год.

В частности, будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата. Ее получают 14 миллионов 700 тыс россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои социалистического труда и некоторые другие граждане.

Также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он может предоставляться в виде услуг или деньгами. Стоимость набора в феврале вырастет до 1 тыс 211 рублей в месяц.

Набор соцуслуг включает лекарства и медицинские изделия по рецептам, лечебное питание для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Увеличится в феврале и пособие на погребение, предоставляемое ПФР родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Его размер составит 6 тыс 424 рубля. Всего на предоставление всех этих социальных выплат в этом году планируется направить 435 миллиардов рублей, передает Радио Маяк.