В России предложили продавать квадратные метры у застройщиков постепенно

В России призвали ввести практику покупки отдельных квадратных метров от застройщика, чтобы люди могли копить на новостройку постепенно. Такое предложение главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину сделали в общественно-политическом движении традиционных российских ценностей «Иван Чай», пишет Ура.ру.

«Семья или гражданин могут купить отдельный квадратный метр у компании в новостройке в форме ваучера, акции или иным похожим способом», цитирует «Абзац» председателя движения Элину Жгутову. По ее словам, в таком случае покупатель не должен «фактически покупать вторую квартиру банку через пять лет». При этом гражданин, как утверждает Жгутова, может быть уверен, что покупает квадратуру, которую уже не коснется инфляция. По ее словам, например, семья накопила 150-200 тысяч рублей и купила на них квадратный метр, а затем постепенно и другие. Таким образом, как считает председатель «Иван Чая», россияне смогут накопить на полноценное жилье.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала идею диверсификации способов улучшения жилищных условий, в том числе через сберегательные счета и стройсберкассы, отметив при этом проблемы с защитой средств в ипотечно-накопительных кооперативах. Законопроект о сберегательных счетах пока не доведены до третьего чтения.