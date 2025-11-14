Я нашел ошибку
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
15 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +10°С
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
В России предложили продавать квадратные метры у застройщиков постепенно

14 ноября 2025 17:54
131
В России предложили продавать квадратные метры у застройщиков постепенно

В России призвали ввести практику покупки отдельных квадратных метров от застройщика, чтобы люди могли копить на новостройку постепенно. Такое предложение главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину сделали в общественно-политическом движении традиционных российских ценностей «Иван Чай», пишет Ура.ру.

«Семья или гражданин могут купить отдельный квадратный метр у компании в новостройке в форме ваучера, акции или иным похожим способом», цитирует «Абзац» председателя движения Элину Жгутову. По ее словам, в таком случае покупатель не должен «фактически покупать вторую квартиру банку через пять лет». При этом гражданин, как утверждает Жгутова, может быть уверен, что покупает квадратуру, которую уже не коснется инфляция. По ее словам, например, семья накопила 150-200 тысяч рублей и купила на них квадратный метр, а затем постепенно и другие. Таким образом, как считает председатель «Иван Чая», россияне смогут накопить на полноценное жилье.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала идею диверсификации способов улучшения жилищных условий, в том числе через сберегательные счета и стройсберкассы, отметив при этом проблемы с защитой средств в ипотечно-накопительных кооперативах. Законопроект о сберегательных счетах пока не доведены  до третьего чтения.

Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
164
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
151
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
229
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
231
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
266
