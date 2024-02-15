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В России появится штраф за бесплатную раздачу продуктов с истекшим сроком годности населению фондами и благотворительными организациями. Такой законопроект подготовлен к внесению в ГД депутатами фракции «Единой России». Он разработан в пакете документов, подразумевающих отмену НДС на фудшеринг.

Соответственно, за нарушения должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей; предпринимателям без образования юрлица — от 20 до 30 тыс., юрлицам — от 100 до 300 тыс. рублей. Поправки в КоАП подготовлены депутатами «Единой России», документ есть в распоряжении «Известий».

Представители бизнеса полагают, что риск раздачи просроченных продуктов населению со стороны крупных торговых сетей полностью исключен. Однако в Госдуме рассказали о случаях, когда в крупных российских магазинах продается такая продукция, которая подлежит списанию.