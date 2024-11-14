В России почти вдвое выросло число выдворенных мигрантов

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С января по октябрь 2024 года из России за нарушения выдворили более 100 тысяч мигрантов. Об этом сообщили в МВД РФ.

«[В период с января по октябрь 2024 года] удалено из России 102,8 тысяч иностранцев-нарушителей законодательства, что на 45,1% превышает результаты работы за январь-сентябрь 2023 года», — говорится в аналитической справке. Она опубликована на сайте министерства.

За девять месяцев сотрудники ведомства провели 247,5 тысяч мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. Также в 2,4 раза возросло количество внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате сотрудники МВД зафиксировали на 77,4 % больше правонарушений, чем в прошлом году. Больше 1300 человек лишили российского гражданства.

«Сократилось на 4,4% количество совершенных иностранными гражданами тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств и покушений на убийство», — сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. Количество преступлений против собственности сократилось на 6,2%, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств — на 18,1%. Кроме того, за девять месяцев сотрудники МВД пресекли две тысячи преступлений, подпадающих под статьи об организации незаконной миграции.

Более 200 тысяч иностранцев не пустили в страну в 2024 году, что на 69,9 тысяч больше, чем за 10 месяцев 2023 года. На 44,5 % уменьшилось количество лиц, получивших гражданство, пишет Ура.ру.