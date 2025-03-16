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В России намерены ужесточить проверку водителей на алкоголь

16 марта 2025 10:10
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В России намерены ужесточить проверку водителей на алкоголь

Минздрав разработал новый порядок освидетельствования россиян на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на проект приказа ведомства.

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит процедуру обсуждения. В случае если его примут, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Согласно документу, правила тестирования на алкоголь и наркотики для водителей остаются прежними, но освидетельствование не проводится, если человек или его законный представитель не дал на это согласие в письменной форме. В этом случае оформляется справка об отказе, но фактически, отмечает газета, этот отказ означает лишение прав на год и более, а также штраф для водителя.

Проектом приказа также вносится мефедрон в список наркотических веществ, на которые в обязательном порядке будут исследовать кровь или мочу водителей.

Кроме того, он устанавливает отдельный порядок проверки на опьянение, когда водитель сильно пострадал при ДТП и ему нужна экстренная помощь. Министерство предложило сразу брать у таких автомобилистов кровь на анализ без замера выдыхаемого воздуха, пишет Газета.

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