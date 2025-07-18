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В России могут ввести ограничения для зарубежных коммуникационных сервисов

18 июля 2025 09:17
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В России могут ввести ограничения для зарубежных коммуникационных сервисов

Президент России Владимир Путин поручил правительству подумать насчет дополнительных ограничений на использование ПО из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов.

"Правительству Российской Федерации представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах", - указано в перечне поручений на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам майской встречи Путина с представителями предпринимательских кругов. Один из ее участников пожаловался, что различные сервисы, например, Zoom, вопреки заявлениям об уходе продолжают работать на российском рынке. А отечественные разработчики, по его словам, теряют миллиарды на этом.

Путин в ответ подчеркнул, что Россия никого не выгоняла со своего рынка, а ее "пытаются душить". Президент заметил, что надо действовать зеркально и "душить" такие иностранные IT-сервисы, пишет ТАСС. 

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