В России – день траура по погибшим в "Крокус Сити Холле"

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В России сегодня скорбят по погибшим во время теракта в "Крокус Сити Холле". В стране – общенациональный траур. По последним данным МЧС, жертвами бесчеловечной атаки стали 133 человека, еще 152 пострадали. Во всех городах и других населенных пунктах приспущены государственные флаги. Развлекательные мероприятия отменены, не будет подобных передач на радио и телевидении.

На месте теракта идет поисковая операция. Ночью к концертному залу прибыла тяжелая техника, она помогает демонтировать поврежденные конструкции. За субботу спасателям удалось расчистить почти 100 кубометров завалов.

В память о погибших жители несут к стихийному мемориалу цветы и игрушки, зажигают свечи, пишет Смотрим.

Траурные мероприятия проходят во всех регионах России. Во Владивостоке организован стихийный мемориал возле стелы воинской славы. В храмах Хабаровска прошли богослужения за упокой погибших, а на главной площади города зажгли свечи.

Жители Красноярска приходят в центр и приносят цветы, чтобы отдать дань памяти жертвам. На Камчатке мемориал также организован на главной площади, люди выражают соболезнования и говорят о том, что все виновные в этой трагедии должны понести заслуженное наказание.

Теракт в "Крокус Сити Холле" могут обсудить на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН. Простые жители за рубежом организуют мемориалы перед российскими дипмиссиями в знак скорби и сочувствия семьям погибших и пострадавших.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Около 8 часов вечера несколько боевиков начали стрельбу по людям, затем в здании начался сильный пожар. ФСБ сообщила о задержании 11 причастных к теракту человек, когда они направлялись к российско-украинской границе. В концертном зале в тот вечер должен был пройти концерт группы "Пикник".