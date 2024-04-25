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В России дефицит водителей грузовиков достиг 25%

25 апреля 2024 10:58
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В России дефицит водителей грузовиков достиг 25%

Нехватка водителей грузового транспорта (категория СЕ) выросла на 4% по итогам 2023 года и достигла отметки в 25%, сообщили «Известиям» в Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов (входят 12 крупнейших транспортно-логистических компаний). Из-за этого 18% автопарка простаивает.

«По итогам 2023 года в России было вакантно от 90 тыс. до 160 тыс. рабочих мест. Для привлечения новых кадров в отрасль только за прошлый год зарплатные предложения выросли на 40% — до 150 тыс. рублей», — рассказал руководитель организации Вадим Филатов.

Эксперт спрогнозировал, что вместе с ростом дефицита водителей перевозчики будут вынуждены повышать зарплату.

Высокий спрос на водителей грузовиков зафиксировали и крупные рекрутинговые сервисы. Количество вакансий на эту должность с начала 2024 года выросло в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2023-го, следует из данных HeadHunter.

Повышенный спрос на водителей грузовиков зафиксировали и эксперты сервиса «Работа.ру».

«В I квартале 2024 года было зафиксировано увеличение работодательской активности в поиске водителей: число вакансий для них на 7% превысило показатель аналогичного периода 2023 года. При этом средние зарплатные предложения по отношению к I кварталу 2023 года выросли на 30% и составили более 103 тыс. рублей», — рассказала «Известиям» директор по аналитике Data Science и исследованиям компании Елена Артемьева.

Эксперт отметила, что значительно чаще стали искать водителей в Ленинградской области — спрос на них вырос в 2,5 раза, в Ямало-Ненецком автономном округе — в 2,3 раза (преимущественно за счет эффекта низкой базы), в Республике Татарстан — на 61%, а также в Свердловской и Воронежской областях — на 56% и 53% чаще.

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