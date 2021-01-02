В РФ увеличили минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум

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Как пишет ria.ru, с 1 января в России выросли МРОТ и прожиточный минимум до 12 792 рублей и 11 653 рублей соответственно.

По информации Минтруда, появился новый порядок расчета этих выплат. В 2021 году отношение МРОТ и медианной зарплаты утверждается на уровне 42 процентов, а отношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода – 44,2 процента.

Также важно знать, что МРОТ не может оказаться меньше даже при условии понижения уровня медианной зарплаты.

Как считает Минтруд, эти меры способствуют улучшению положения россиян, так как увеличение МРОТ и прожиточного минимума будет выше инфляции.