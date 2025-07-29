В Петербурге мигрантам запретили работать в такси

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В Санкт-Петербурге запретили до конца года принимать мигрантов на работу в такси, сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.

"Губернатором Санкт-Петербурга <...> принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности "деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем" <...> на период до конца 2025 года", — говорится в заявлении.

Это решение было принято в соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Оно должно повысить качество и безопасность такси, а также создать дополнительные рабочие места для россиян.

За время действия ограничений правительство планирует оценить, как запрет повлияет на жизнь города, чтобы принять решение о том, нужно ли его продлевать в следующем году.

При этом работодателям дали три месяца на увольнение иностранцев. Постановление вступит в силу через десять дней, пишет РИА Новости.