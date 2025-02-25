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В Минцифры подготовили правила сбора мобильных геоданных россиян и процедуру их обезличивания

25 февраля 2025 09:17
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В Минцифры подготовили правила сбора мобильных геоданных россиян и процедуру их обезличивания

Специалисты сообщают о важности такой информации для экономики страны и внедрения решений на базе ИИ, однако указывают на ряд рисков.

Для чего нужна подобная информация и как она будет использоваться?

Эксперт по защите персональных данных, соучредитель Правления Ассоциации профессионалов в области приватности (RPPA.ru) Алексей Мунтян в программе "Наше время", пишет Смотрим:

"Я бы хотел начать все-таки с позитивной повестки, учитывая, что Владимир Владимирович Путин неоднократно делал акцент на том, что у нас есть нацпроект "Экономика данных", и государство видит большую ценность не только в персональных данных, но в принципе в тех данных, которые создаются в рамках нашей страны. Эти данные крайне важны и крайне ценны для того, чтобы наше технологическое развитие шло максимально быстрыми темпами, чтобы мы по инновациям, в том числе в отношении обработки данных, не отставали от других крупных стран и компаний.

Поэтому создание такого "госозера" данных для многих компаний может быть действительно спасительной мерой, потому что они смогут получить доступ к качественным данным за крайне небольшую стоимость и при этом использовать эти данные, допустим, для обучения тех же самых алгоритмов искусственного интеллекта".

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