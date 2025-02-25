В Минцифры подготовили правила сбора мобильных геоданных россиян и процедуру их обезличивания

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Специалисты сообщают о важности такой информации для экономики страны и внедрения решений на базе ИИ, однако указывают на ряд рисков.

Для чего нужна подобная информация и как она будет использоваться?



Эксперт по защите персональных данных, соучредитель Правления Ассоциации профессионалов в области приватности (RPPA.ru) Алексей Мунтян в программе "Наше время", пишет Смотрим: