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В Минцифры планируют жестче наказывать кибермошенников за дипфейки

20 февраля 2025 09:42
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В Минцифры планируют жестче наказывать кибермошенников за дипфейки

Дипфейки могут признать отягчающим обстоятельством при мошенничестве, такую идею Минцифры обсуждает с правоохранительными органами. Также ведомство выступает за создание программных продуктов, распознающих подделку голоса в реальном времени. Эксперты отмечают, что точность распознавания дипфейков сейчас достигает 90–95%, однако добиться такого показателя непосредственно во время телефонной беседы сложно.

Минцифры обсуждает с правоохранителями признание использования дипфейков отягчающим обстоятельством для мошенников, заявил 19 февраля министр Максут Шадаев на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге, пишет Коммерсантъ. 

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